В Беларуси пациенты с COVID-19 будут получать бесплатные лекарства

Дополнен перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лечебным питанием. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 июня 2020 года №344 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, «инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19″, внесена в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

БелТА.