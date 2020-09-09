В Беларуси подготовят предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 4 сентября 2020 года №176р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Рабочей группе поручено до 20 сентября провести комплексный анализ законодательства по вопросам административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности, наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики, согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов. Члены группы также проанализируют законодательство по изъятию и предоставлению земельных участков, работе с государственным имуществом, иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства.

Также межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

Руководителем группы будет первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Источник: БелТА