В Беларуси потребление медкислорода увеличилось в 5 раз

Потребление медицинского кислорода на пике заболеваемости COVID-19 в Беларуси увеличилось практически в пять раз по сравнению с доэпидемическим периодом. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на пленарном заседании «Скоростные решения нового времени» международного медицинского форума в Уфе, в котором он участвует онлайн, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас также практически в пять раз увеличилось потребление кислорода с доэпидемического периода. На пике мы выходили на 250 т потребления кислорода в сутки. При этом поставки кислорода были бесперебойными. Мы даже за счет промышленности перерабатывали технический кислород в медицинский», — сказал Дмитрий Пиневич.

Он добавил: «В рамках реагирования на будущий период мы запланировали себе резервное производство кислорода до 300 т в сутки, чтобы не иметь проблем и в дальнейшем».