В Беларуси предлагают временно повысить некоторые налоги для компенсации расходов из-за COVID-19

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

«В качестве дополнительных мер на временной основе в 2021-2022 годах предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%. Ставку налога на прибыль предлагается увеличить с 25% до 30% для ломбардов», — сказал Дмитрий Кийко.

Предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%. Первый замминистра напомнил, что ставка 13% сегодня является базовой для всех физлиц. При этом основной пакет инвестиционных льгот для резидентов ПВТ и «Великого камня» сохраняется.

Среди новшеств — повышение ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету — увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Кроме того, предлагается откорректировать перечень продовольственных товаров, в отношении которых применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Пониженную ставку НДС могут отменить также в отношении лекарств.

По оценке первого замминистра, альтернатива такой бюджетной консолидации гораздо хуже — сокращать расходы, наращивать дефицит либо увеличивать ставки основных налогов для предприятий и граждан.

Дмитрий Кийко обратил внимание, что принят третий пакет санкций в отношении Беларуси, «предпринимаются элементы давления». «Мы сегодня остаемся один на один с проблемой ковида, и в этих условиях вынуждены предложить ряд непопулярных, но, по нашему мнению, достаточно взвешенных и рациональных мер. Мы предлагаем мобилизовать ресурсы, где это возможно без усиления в целом налогового давления на всю экономику, на граждан», — добавил он.

В совокупности эти меры могут принести около Br800 млн. Как пояснил Дмитрий Кийко, дополнительные доходы планируется направить на борьбу с COVID-19, примерно половина средств пойдет в местные бюджеты. В этом году на борьбу с коронавирусом из бюджета дополнительно направлено около Br600 млн, в том числе на выплату надбавок 86 тыс. работникам. Кроме того, около Br1,5 млрд было направлено в реальный сектор экономики на фоне пандемии.

Источник: БелТА