В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает БелТА со ссылкой на сайт концерна «Белнефтехим».

Розничные цены на моторное топливо на АЗС с 29 июня изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро — Br1,89, АИ-95-К5-Евро — Br1,99, АИ-98-К5-Евро — Br2,21, ДТ — Br1,99.

Как отметили в «Белнефтехиме», с 1 по 25 июня 2021 года среднее значение котировок нефти составило $72,6 за 1 баррель и по отношению к уровню января 2021 года увеличилось на 32,4%. Цены на АЗС в Беларуси с начала текущего года увеличились на 9,8%.