В Беларуси с начала года в ДТП погибли 156 человек

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 156 человек, еще 1136 получили травмы и увечья. Наибольшее число ДТП с тяжкими последствиями происходит в пятницу и воскресенье. Об этом БелТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

«В пятницу и выходные ГАИ усилит контроль на дорогах страны и в зонах отдыха. Запланированы рейдовые мероприятия с отработкой аварийно опасных участков дорог в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием мотопатрулей. Кроме того, сотрудники ГАИ обеспечат общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха людей», — рассказали в ГАИ.

Инспекторы ДПС уделят особое внимание выявлению автолюбителей и мотоциклистов, севших за руль в состоянии опьянения или не имеющих права управления, игнорирующих соблюдение скоростных режимов, пренебрегающих требованиями правил обгона и проезда пешеходных переходов. Рейдовые группы и мотопатрули специального подразделения ДПС «Стрела» МВД отработают районы с наиболее напряженной обстановкой в сфере безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГАИ ориентированы на обеспечение безопасных условий движения и оказание помощи участникам дорожного движения.