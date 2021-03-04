В Беларуси скорректировали порядок снятия транспорта с учета для утилизации

Корректировка порядка снятия с учета транспортных средств (ТС) для утилизации предусмотрена постановлением Совета Министров от 1 марта 2021 г. №122. Такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

При снятии ТС с учета для утилизации требуется соблюсти одно из трех оснований:

собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;

документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

В случае отсутствия указанных оснований снять транспорт с учета можно после установления его идентификационного номера.

Документ также корректирует вопросы, связанные с утратой (хищением) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Источник: mlyn.by