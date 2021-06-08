В Беларуси учрежден государственный праздник — День народного единства. Соответствующий указ №206 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указ №157 от 26 марта 1998 года «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».

День народного единства будет отмечаться 17 сентября (не выходной день). «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», — рассказали в пресс-службе.

Восстановленное в 1939 году единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций.

«Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», — заявили в пресс-службе.