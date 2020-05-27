В Беларуси усиливают защиту интересов владельцев банковских карт

В Беларуси расширяются возможности использования банковских карт и усиливается защита интересов их держателей. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 18 мая 2020 года №155, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Банки-эквайеры и организации торговли и сервиса смогут включать в договор порядок и условия выдачи наличных держателям карточек в организациях торговли (сервиса). При этом с 5 июня 2020 года выдача наличных возможна в организациях в сельской местности, малых городских поселениях, а также вне населенных пунктов. С 1 января 2022 года эта услуга может предоставляться на всей территории страны. Выдавать наличные держателям карточек будут с использованием кассового оборудования при наличии достаточной суммы денег.

Постановлением №155 урегулирован вопрос отражения по счету операции, совершенной в белорусских рублях при использовании карточки, расчет по которой ведется при участии иностранного банка. Например, это может быть безналичный платеж за услуги «Яндекс.Такси», Uber или платеж за товар, цена на который выражена в белорусских рублях, но магазин находится за пределами Беларуси.

Вводятся дополнительные требования к банку-эмитенту, чтобы обеспечить полноту и своевременность доведения информации, связанной с оказанием банковских услуг.

В частности, в случае изменения «чувствительных» условий договора об использовании карточки (кредитного договора), таких как перечень и (или) размеры вознаграждений (плат), взимаемых с клиента, и наличия обязанности у банка-эмитента уведомлять клиента о таких изменениях с использованием только электронных каналов информирования вводится требование об уведомлении через индивидуальный электронный канал, что повысит вероятность доведения информации непосредственно до клиента. Это может быть SMS-сообщение, push-уведомление, сообщение в мессенджерах, в электронной почте, интернет- или мобильном банкинге.

Вводится также требование о бесплатной подаче и рассмотрении заявления банком-эмитентом в случае возмещения клиенту-физлицу списанных денег, если операции не были санкционированы держателем карточки.

«Принятые постановлением №155 изменения будут способствовать развитию рынка банковских платежных карточек, а также усилению защиты прав и интересов держателей карточек», — полагают в Нацбанке.

Источник: Белта