В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 19 мая выздоровели и выписаны 10 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 31 тыс. 508 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 375 тыс. 076 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Источник: Белта