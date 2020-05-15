В Беларуси заявили, что вышли на плато по коронавирусу

Беларусь выходит на плато по коронавирусу. Об этом в эфире телеканала СТВ заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

По словам представителя ведомства, в среднем в стране ежедневно число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований.

«И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и пока находимся, — отметила Елена Богдан. — На 14 мая у нас 26 772 человека суммарно с первого выявленного нашего пациента, у которых обнаружено РНК вируса. Отрадно, что 8 168 пациентов на сегодняшний момент выздоровели и выписаны из учреждений здравоохранения или закончили наблюдение в амбулаторно-поликлинических учреждениях».

Фото: архив БЕЛТА

Замминистра рассказала, что в стране наблюдается пологий рост заболеваемости — это происходит благодаря ряду противоэпидемиологических мероприятий, которые были разработаны в январе–феврале еще до прихода нового типа коронавируса в Беларусь.

Комментируя препараты, которые используются для лечения коронавируса, Елена Богдан рассказала, что на сегодняшний день панацеи от COVID-19 нет. «Потому что все исследования ведутся по абсолютно разным препаратам, которые действуют на абсолютно разные заболевания, даже между собой иногда логически не связаны. Это и препараты, которые мы используем для лечения малярии, для лечения каких-то заболеваний, связанных с аутоиммунными нарушениями. Это препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Это препараты для лечения ревматоидного артрита», — пояснила представитель ведомства.

Источник: Млын.бай