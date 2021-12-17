В белорусских здравницах за год пройдут лечение более 50 тыс. переболевших COVID-19

Ожидается, что по итогам этого года более 50 тыс. человек пройдут лечение в белорусских здравницах по программам для людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Особым спросом пользуются программы белорусских здравниц для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. У некоторых переболевших COVID-19 сохраняются различные симптомы, в том числе повышенная утомляемость, респираторные и неврологические нарушения. Чтобы устранить эту симптоматику и не допустить ее развития, пациентам рекомендуют пройти дополнительный курс лечения в санаторно-курортных организациях.

«Соответствующие программы применяются в 75 здравницах Беларуси. Практически все они имеют основной профиль лечения — органы дыхания. Программы соответствуют стандартам лечения и успешно применяются. Востребованность и эффективность этих программ можно оценить исходя из спроса. По итогам 2021 года количество прошедших лечение составит более 50 тыс. человек. То есть спрос и эффект есть», — сказал Геннадий Болбатовский.

Комиссиям по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения рекомендовано в первоочередном порядке выделять путевки и работающим людям, и неработающим, и взрослым, и детям, переболевшим COVID-19.

Программы разноплановые, они подбираются индивидуально. В них входят лечебная физкультура, массаж, спелеотерапия, ингаляции и другие физиотерапевтические процедуры, в том числе с использованием эффективных природных лечебных факторов. Курс лечения, как правило, составляет от 14 до 21 дня.

Во время неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки лечение и оздоровление проходит в полностью безопасных условиях. Для этого были приняты все необходимые меры. «За прошлую неделю был выявлен только один случай среди отдыхающих, который был локализован и не привел к распространению инфекции. И это при том, что сегодня в санаторно-курортных учреждениях находятся почти 17 тыс. человек и еще 13,5 тыс. работников. То есть санатории сегодня — безопасные места пребывания», — добавил Геннадий Болбатовский.

По его словам, на сегодняшний день вакцинировано более 72% работников организаций, в том числе почти 100% медработников (не привиты только те, у кого есть противопоказания). Во всех санаториях имеется информация, что при желании в учреждениях возможна прививка с участием территориально близко расположенных учреждений здравоохранения. Сегодня несколько десятков человек получили такую услугу, находясь в санатории, необходимости в создании стационарного пункта в самой здравнице пока нет.