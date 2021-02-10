В Блуже отдали дань памяти воину-интернационалисту

Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов, прошли на родине Героя Советского Союза Николая Чепика в агрогородке Блужа. Отдать дань памяти воину-интернационалисту собрались ветераны войны в Афганистане, военнослужащие войсковой части 89417. В мероприятии принимали участие заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Елена Адамейко, преподаватели и учащиеся ГУО «Блужский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа имени Николая Чепика».

Для многих воины-афганцы — пример мужества, твердости духа, верности ратному долгу и чести. Наше государство высоко ценит роль воинов-интернационалистов в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, стойкости и беззаветного служения Отечеству. Об этом говорил во время митинга у памятника Герою Советского Союза Николаю Чепику председатель Пуховичской районной организации ОО “Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане” Виктор Болдырев.

— Сегодня в нашей организации состоит 206 человек, — отметил Виктор Николаевич. — Организация большая. Мы помогаем тем, кто исполнял интернациональный долг, ухаживаем за могилами погибших воинов-афганцев.

15 февраля все воины-интернационалисты бывшего Советского Союза будут отмечать 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

— Страна будет независимой, пока народ помнит свою историю, пока жива память о ее героях, — отметил, выступая перед собравшимися, воин-интернационалист, генерал-майор Сергей Дудко. — На подвиге Николая Чепика и других ребят, воевавших в Афганистане, мы сегодня воспитываем молодое поколение.

— Для меня большая честь побывать на родине Николая Чепика, — сказал командир инженерно-саперного взвода 103-й воздушно-десантной бригады Роман Сепов. — В нашей роте есть уголок памяти героя. Николай Чепик навечно зачислен в списки инженерно-саперной роты, и каждый день на вечерней поверке зачитывается его имя.

Для военнослужащих состоялась экскурсия в музей Героя Советского Союза Николая Чепика в Блужской школе, а для учащихся прошел урок мужества.

Военнослужащие войсковой части 89417 подготовили концерт художественной самодеятельности.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.