В центральной районной поликлинике началась работа по внедрению системы электронной очереди

Одна из ряда озвученных в обращении граждан проблем по поводу функционирования медицинской сферы района касалась очередей в центральной районной поликлинике (подробнее читайте в газете «Пухавіцкія навіны», № 60). Выход из сложившейся ситуации авторы обращения видят во внедрении электронной очереди.

С тем, что это один из вариантов решения озвученной проблемы, нельзя не согласиться. Этот вопрос уже поднимался. Но по ряду объективных причин реализация этой идеи была отложена. Что такое электронная очередь, мы все уже хорошо представляем: пациент на терминале выбирает нужную ему услугу, получает талон с номером и ждет своей очереди, отслеживая при этом, сколько человек перед ним. Это организует поток, в определенной мере снимает напряженность и нервозность у людей, ожидающих приема у врача: исчезают привычные «я тут стоял, но отошел», «мне занимали»…

Как пояснили в районном исполнительном комитете, в настоящее время организована работа по установке электронной очереди для кабинета функциональной и лабораторной диагностики. Завершить ее планируется в декабре текущего года. И это первый шаг.

Записала Наталья ПАРХОМЧИК.