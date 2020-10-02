В центре безопасности дважды в неделю ждут школьников на увлекательные занятия

Занятия в центре безопасности, который уже почти два года работает на базе центра творчества детей и молодежи «Світанак», нравятся многим школьникам района. Дважды в неделю с ребятами здесь встречаются работники сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС.

— Мы стараемся все занятия проводить в интерактивной форме, чтобы задействовать каждого школьника, — рассказывает работник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС Ксения Сарычева. — Недавно к нам приходили учащиеся шестых классов. Началось занятие с игры «причины и последствия», в ходе которой были рассмотрены опасности, которые могут подстерегать детей на каждом шагу. Мы обговорили с ребятами, как их избежать и что делать в случае их возникновения.

В центре безопасности ребята, играя, учатся вызывать спасателей, правильно вести себя во время грозы, пожара… Мы надеемся, что в случае чрезвычайной ситуации знания пригодятся.