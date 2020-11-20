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В центре Марьиной Горки была авария на трубопроводе — водоснабжение восстановлено

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В Пуховичском районе прорвало трубопровод — без холодного водоснабжения оказались более 160 зданий. 

Сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в Марьиной Горке по улице Ленинской поступило 18 ноября в 11.50. Без холодного водоснабжения оставались здание Пуховичского районного исполнительного комитета, детский сад, средняя школа, 11 многоквартирных и 152 частных жилых дома.

В 22.00 водоснабжение потребителей восстановлено.

Источник: БелТА

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