В центре внимания подготовка школ к новому учебному году

После того, как в школах района прозвенел последний звонок, здесь начались другие хлопоты — подготовка к новому учебному году.

На минувшей неделе председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа и его заместитель Наталья Чернышева побывали в трудовых коллективах Марьиногорской детской школы искусств, СШ №2 города Марьина Горка и Марьиногорского УПК детский сад-средняя школа. Они побеседовали с работниками учреждений образования, познакомились с материальной базой школ, выяснили, какие проблемы существуют здесь на данном этапе.

Виктор Михайлович, побывав в обновленном кабинете химии Марьиногорского УПК детский сад-средняя школа, отметил, что здесь созданы хорошие условия для организации учебного процесса, и нужно стремиться к тому, чтобы и в сельских школах у детей была возможность получать знания с применением нового оборудования и новых технологий.

Кстати, в ближайшее время планируется приобретение компьютерных классов для Марьиногорской гимназии, СШ №3 города Марьина Горка и Зазерской средней школы.

Ольга ЛУГОВАЯ.