В результате снижения температуры окружающей среды потребители электрической энергии включают в электрическую сеть электронагреватели различного назначения.

В чем опасность электрических обогревателей? Превышение нагрузки.

Как и у всех электроприборов, здесь содержатся провода, по которым течет ток и изоляция, ограничивающая его направление. Она выполняется из гибких пластиковых материалов, которые надежно работают до верхнего температурного предела, а затем плавятся, теряя диэлектрические свойства. Поэтому провода нельзя не только эксплуатировать около открытого огня, но и перегревать подключением к ним мощных электроприборов, создающих большую тепловую нагрузку, которой являются электрообогреватели. При включении всегда анализируйте возможности своей электропроводки.

Для обогрева и горячего водоснабжения должны использоваться только электронагреватели заводского изготовления. Особую опасность представляют электронагреватели «кустарного» самодельного изготовления, которые часто выполняются большой мощности, с нарушенной изоляцией, открытыми токоведущими частями. У таких электронагревателей не только свободный доступ к оголенным токоведущим частям, но и повышенная возможность возникновения пожара при попадании бумаги, ткани и других легковоспламеняющихся предметов на раскаленную проволоку. Подключение таких электронагревателей в электрическую сеть запрещено.

Обязательно до включения электронагревателя прочитайте документацию производителя на него и выполните все требования безопасности. В помещениях с детьми и пожилыми людьми используйте только безопасные, закрытые конструкции, исключающие возможность прямого контакта.

Соблюдайте правила электробезопасности. Будьте внимательны к себе, вашей семье, к окружающим вас людям.

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Пуховичской РЭГИ Госэнергогазнадзор

Руслан Гайдучёнок.