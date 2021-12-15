В чем польза автономного пожарного извещателя?

Причины возникновения огня банальны — рассеянность на кухне, беззаботное курение, обогревание домов неприспособленными приборами, поджоги — на последнем месте.

Большой ущерб от пожара происходит от позднего обнаружения сообщения в пожарную службу о пожаре. Для своевременного извещения о пожаре в помещении Вы можете приобрести автономный пожарный извещатель, который можно установить самостоятельно у себя дома, так как он не требует подключения дополнительного оборудования, прокладки электрических проводов и обслуживания специализированными организациями.

Автономный пожарный извещатель работает от 9 Вт батарейки «Крона». Данный извещатель подаёт звуковой сигнал о появлении дыма в Ваших помещениях, который могут услышать соседи, прохожие, в том числе и Вы.

Автономный пожарный извещатель Вы можете приобрести в хозяйственном отделе магазинов.