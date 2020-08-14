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В чем секрет долголетия 99-летней пуховчанки?

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Елизавета и Людмила Санько.

В день 65-летия города Марьина Горка подарки и поздравления принимали старейшие жители нашего района. Среди них Нина Петровна Курганович из деревни Орешковичи Блужского сельсовета,  Ольга Андреевна Агейчик из деревни Пристань Новопольского сельсовета, жительницы Марьиной Горки Анна Васильевна Пархимович и Елизавета Семеновна Санько.

Елизавета Семеновна встречала гостей и принимала поздравления с праздником вместе с дочерью Людмилой.

— Мы все время вместе, — говорит Людмила Федоровна. — Осенью будем отмечать 99-летие мамы. В чем секрет ее долголетия? Наверное, в  характере: она любит жизнь, очень добрый и позитивный человек. Глаза ее лучатся теплом и добротой. Несмотря на возраст, она следит за собой:  маникюр, на шее нитка с жемчугом, по-прежнему любит красивую одежду. В свои годы мама читает журналы, смотрит телевизор. Ее любимая программа — “Давай поженимся”. А из еды предпочитает овощи.

На долю этой хрупкой женщины выпало немало испытаний. Великую Отечественную войну она встретила, когда сдавала выпускные экзамены в педучилище в Минске. В годы войны была партизанской связной, хорошо помнит события тех лет…

Свою жизнь Елизавета Семеновна после войны посвятила педагогическому труду в средней школе №1 города Марьина Горка. Знания и частичку своей души отдала не одному поколению ребят.

В этот день она все также гостеприимно и с улыбкой встречала гостей: начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елену Сенько, председателя районного совета ветеранов Анну Соболевскую, исполняющего обязанности председателя районной организации Белорусского Общества Красного Креста Тамару Колонцову, которые приехали поздравить ветерана Великой Отечественной войны и вручить ей подарки.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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