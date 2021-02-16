В чем секрет успеха цеха по производству средств защиты растений ЗАО «Август-Бел»

В ежегодном конкурсе на звание «Лучшее подразделение года» среди структурных подразделений производственной деятельности победителем по итогам работы в 2020 году стал цех по производству средств защиты растений. На протяжении почти 9 месяцев его коллектив работал под руководством Сергея Бруханчика, безвременно ушедшего от нас после тяжелой болезни. С ноября в цех вернулась Елена Новицкая, возглавлявшая его в 2019 году. С ней сегодня и беседуем об итогах 2020 года.

— Елена Геннадьевна, основной цех признан лучшим. В чем, по-вашему, секрет успеха?

— Секрета особого нет. Это грамотное руководство и планирование со стороны заместителя директора по производству Эдуарда Васильева и четкая организация технологического обеспечения со стороны главного технолога Снежаны Ницевич, а также слаженная работа всего коллектива и каждого сотрудника в отдельности.

На мой взгляд, в цехе каждый работник находится на своем месте и выполняет именно ту работу, которая у него получается лучше всего. Безусловно, формирование коллектива цеха происходило годами: мы присматривались друг к другу, в чем-то подстраивались, анализировали рабочий процесс, склонности, предпочтения, стремления, успехи сотрудников. В итоге образовалась команда профессионалов. И здесь нужно сказать спасибо руководству предприятия за то, что у любого сотрудника завода есть возможность повысить свой профессиональный уровень и продвинуться по службе, будь то повышение разряда или должности — с соответствующим увеличением заработной платы. Так, в нашем цехе процесс самосовершенствования и саморазвития происходит постоянно: отработка технологических процессов на новые препараты, освоение принципов работы на роботизированном оборудовании, обучение на курсах повышения квалификации и ежегодная учеба на предприятии.

Самым показательным, на мой взгляд, для цеха стал 2020 год. Это был тяжелый год не столько в физическом плане, сколько в моральном. Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, безусловно, отразилась на работе подразделения. И большая заслуга коллектива в том, что никто не опустил руки, а, наоборот, мы как-то больше сплотились. Цех не только не снизил объем производства продукции, но и увеличил его в сравнении с 2019 годом. Многие из наших коллег пережили болезни и утрату своих родных и близких людей. Невосполнимой потерей для нас стала смерть нашего коллеги и друга Сергея Бруханчика, с которой невозможно смириться. Очень жаль… Но эти трагические события объединили нас, на подсознательном уровне обострили внимание к состоянию здоровья друг друга.

Конечно, всякое бывает в повседневной работе: и досадные ошибки, и неудачи, и мелкие неурядицы, но это все остается в прошлом, когда в конце каждого месяца работы мы видим желанную цифру — 100 процентов выполнения плана производства. И эти заветные 100 процентов окрыляют и придают сил, уверенности идти дальше. Убеждена, что сотрудники ПСЗР признают и ценят роль каждого подразделения и вклад каждого работника в развитие и процветание завода, но при этом очевидно гордятся тем, что средства защиты растений производит именно наш цех.

— На кого вы опираетесь в работе?

— В работе опираюсь на всех. Повторюсь: каждый из работников цеха, независимо от должности или разряда, является квалифицированным специалистом и при необходимости компетентно разъяснит любой вопрос, не говоря уже о выполнении порученной работы.

В данном коллективе я скорее администратор, который указывает направления, потому что никому не нужно говорить, что делать — каждый это хорошо знает. Мы с заместителем Андреем Саквенковым можем только расставить приоритеты. Но при этом хочу особо отметить высокий профессионализм механика Антона Юзепчука, заместителей Андрея Саквенкова и Александра Малышева, технолога Сергея Клубовича, мастеров смен Василия Чучвы, Олега Кривошея, Дмитрия Половникова, Андрея Клепицкого, Анатолия Сулима. Эти люди составляют основу, каркас, на котором держится цех. Мне нравится с ними работать, импонирует их порядочность, уверенность в себе и в своих знаниях, поддержка и самое главное — доверие по отношению друг к другу.

— А как строятся отношения с другими подразделениями?

— Стопроцентное качество — это основное требование к нашей продукции. Соблюдать его нам помогают техники-технологи ОПТК еще на стадии изготовления препаратов. И здесь у нас происходит четкое и слаженное взаимодействие. Считаю, что большая заслуга в этом руководителя отдела Юлии Прохорчик. Она, благодаря опыту работы технологом в цехе, досконально владеет вопросом и видит каждую мелочь, которая может хотя бы гипотетически повлиять на ход процесса. И строит работу своих подчиненных таким образом, чтобы не допустить даже мелких погрешностей. А еще мне нравится в работе этого подразделения гибкость и мобильность, стремление упредить возможные нежелательные последствия тех или иных действий.

Показателем выполнения плана производства является наличие паспортов качества на все изготовленные цехом партии продукции. И тут без взаимодействия со службой качества — никуда, в большей части это — ЦЗЛ и ОТК. Бывают и спорные моменты, и недопонимание, но в целом находим общий язык, конструктивно решаем вопросы.

Основная служба, с которой мы ежесменно взаимодействуем, — служба главного инженера, которая является «тяжелой артиллерией» нашего предприятия. Александр Ницевич, Владимир Калиновский, Анатолий Абакунчик, Сергей Белобровик — руководители и специалисты высочайшего уровня, которые делают все возможное для производства продукции. Бесперебойная, ритмичная работа оборудования, обеспечение энергоресурсами — главное условие выполнения производственного плана. И здесь важно своевременное техническое обслуживание, осмотр, наладка, плановый ремонт оборудования. Все эти работы осуществляются совместными силами работников цеха и работников отдела главного механика, службы АСУ ТП и С, отдела главного энергетика. Но самая главная заслуга службы главного инженера — в постоянной работе по оснащению и модернизации технологических линий, участка фасовки, вспомогательного оборудования, коммуникаций, без которых невозможно иметь такие объемы производства и ассортимент продукции. Именно благодаря им наш завод является современным высокотехнологичным предприятием, аналогов которому в Беларуси нет.

— Каким видите цех по ПСЗР в перспективе?

— Нет предела совершенству. У нашего руководства есть много планов, идей, проектов, которые хотелось бы воплотить в реальность. В первую очередь, это улучшение условий труда работников, модернизация системы разогрева сырья, расширение номенклатуры продукции. Возможно, необходимо что-то изменить в структуре цеха в части технологического сопровождения, так как конкуренция не стоит на месте, и с каждым годом внедряются все более сложные препараты, наработка которых требует специализированных знаний, более сложных параметров и особенностей ведения процесса. При поддержке вышестоящего руководства будем стараться все реализовать. Хочется, чтобы все всегда были здоровы, думали о хорошем, не отчаивались, потому что мысли материальны. И вместе у нас все получится!

Анна ТРУБЧИК,

собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».