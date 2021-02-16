В трудовых коллективах 

В чем секрет успеха цеха по производству средств защиты растений ЗАО «Август-Бел»

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В ежегодном конкурсе на звание «Лучшее подразделение года» среди структурных подразделений производственной деятельности победителем по итогам работы в 2020 году стал цех по производству средств защиты растений. На протяжении почти 9 месяцев его коллектив работал под руководством Сергея Бруханчика, безвременно ушедшего от нас после тяжелой болезни. С ноября в цех вернулась Елена Новицкая, возглавлявшая его в 2019 году. С ней сегодня и беседуем об итогах 2020 года.

Елена Новицкая.

— Елена Геннадьевна, основной цех признан лучшим. В чем, по-вашему, секрет успеха?

— Секрета особого нет. Это грамотное руководство и планирование со стороны заместителя директора по производству Эдуарда Васильева и четкая организация технологического обеспечения со стороны главного технолога Снежаны Ницевич, а также слаженная работа всего коллектива и каждого сотрудника в отдельности.

На мой взгляд, в цехе каждый работник находится на своем месте и выполняет именно ту работу, которая у него получается лучше всего. Безусловно, формирование коллектива цеха происходило годами: мы присматривались друг к другу, в чем-то подстраивались, анализировали рабочий процесс, склонности, предпочтения, стремления, успехи сотрудников. В итоге образовалась команда профессионалов. И здесь нужно сказать спасибо руководству предприятия за то, что у любого сотрудника завода есть возможность повысить свой профессиональный уровень и продвинуться по службе, будь то повышение разряда или должности — с соответствующим увеличением заработной платы. Так, в нашем цехе процесс самосовершенствования и саморазвития происходит постоянно: отработка технологических процессов на новые препараты, освоение принципов работы на роботизированном оборудовании, обучение на курсах повышения квалификации и ежегодная учеба на предприятии.

Самым показательным, на мой взгляд, для цеха стал 2020 год. Это был тяжелый год не столько в физическом плане, сколько в моральном. Пандемия, вызванная коронавирусной  инфекцией,  безусловно, отразилась на работе  подразделения. И большая  заслуга коллектива в том, что  никто не опустил руки, а, наоборот, мы как-то больше сплотились. Цех не только не снизил объем производства продукции, но и увеличил его в сравнении с 2019 годом. Многие из наших коллег пережили болезни и утрату своих родных и близких людей. Невосполнимой потерей для нас стала смерть нашего коллеги и друга Сергея Бруханчика, с которой невозможно смириться. Очень  жаль…  Но  эти   трагические  события  объединили  нас,  на  подсознательном  уровне обострили внимание к состоянию здоровья друг друга.

Конечно, всякое бывает в повседневной работе: и досадные ошибки, и неудачи, и мелкие неурядицы, но это все остается в прошлом, когда в конце каждого месяца работы мы видим желанную цифру —  100 процентов  выполнения плана производства. И эти заветные 100 процентов окрыляют и придают сил, уверенности идти дальше. Убеждена, что сотрудники ПСЗР признают и ценят роль каждого подразделения и вклад каждого работника в развитие и процветание завода, но при этом очевидно гордятся тем, что средства защиты растений производит именно наш цех.

— На кого вы опираетесь в  работе?

— В работе опираюсь на всех. Повторюсь: каждый из работников цеха, независимо от должности или разряда, является квалифицированным специалистом и при необходимости компетентно разъяснит любой вопрос, не говоря уже о выполнении порученной работы.

В данном коллективе я скорее администратор, который указывает направления, потому что никому не нужно говорить, что делать — каждый это хорошо знает. Мы с заместителем Андреем Саквенковым можем только расставить приоритеты. Но при этом хочу особо отметить высокий профессионализм  механика  Антона Юзепчука, заместителей Андрея Саквенкова и Александра Малышева, технолога Сергея Клубовича, мастеров смен Василия Чучвы, Олега Кривошея, Дмитрия Половникова, Андрея Клепицкого, Анатолия Сулима. Эти люди составляют основу, каркас, на котором держится цех. Мне нравится с ними работать, импонирует их порядочность, уверенность в себе и в своих знаниях, поддержка и самое главное — доверие по отношению друг к другу.

— А как строятся отношения с другими подразделениями?

— Стопроцентное качество — это основное требование к нашей продукции. Соблюдать его нам помогают техники-технологи ОПТК еще на стадии изготовления препаратов. И здесь у нас происходит четкое и слаженное взаимодействие. Считаю, что большая заслуга в этом руководителя отдела Юлии Прохорчик. Она, благодаря опыту работы технологом в цехе, досконально владеет вопросом и видит каждую мелочь, которая может хотя бы гипотетически повлиять на ход процесса. И строит работу своих подчиненных таким образом, чтобы не допустить даже мелких погрешностей. А еще мне нравится в работе этого подразделения гибкость и мобильность, стремление упредить возможные нежелательные последствия тех или иных действий.

Часть коллектива цеха по ПСЗР на итоговом мероприятии (снимок из архива).

Показателем выполнения плана производства является наличие паспортов качества на все изготовленные цехом партии продукции. И тут без взаимодействия со службой качества — никуда, в большей части это — ЦЗЛ и ОТК. Бывают и спорные моменты, и недопонимание, но в целом находим общий язык, конструктивно решаем вопросы.

Основная служба, с которой мы ежесменно взаимодействуем, — служба главного инженера, которая является «тяжелой артиллерией» нашего предприятия. Александр Ницевич, Владимир Калиновский, Анатолий Абакунчик, Сергей Белобровик — руководители и специалисты высочайшего уровня, которые делают все возможное для производства продукции. Бесперебойная, ритмичная работа оборудования, обеспечение энергоресурсами — главное условие выполнения производственного плана. И здесь важно своевременное техническое обслуживание, осмотр, наладка, плановый ремонт оборудования. Все эти работы осуществляются совместными силами работников цеха и работников отдела главного механика, службы АСУ ТП и С, отдела главного энергетика. Но самая главная заслуга службы главного инженера — в постоянной работе по оснащению и модернизации технологических линий, участка фасовки, вспомогательного оборудования, коммуникаций, без которых невозможно иметь такие объемы производства и ассортимент продукции. Именно благодаря им наш завод является современным высокотехнологичным предприятием, аналогов которому в Беларуси нет.

— Каким видите цех по ПСЗР в перспективе?

— Нет предела совершенству. У нашего руководства есть много планов, идей, проектов, которые хотелось бы воплотить в реальность. В первую очередь,  это улучшение условий труда работников, модернизация системы разогрева сырья, расширение номенклатуры продукции. Возможно, необходимо что-то изменить в структуре цеха в части технологического сопровождения, так как конкуренция не стоит на месте, и с каждым годом внедряются все более сложные препараты, наработка которых требует специализированных знаний, более сложных параметров и особенностей ведения процесса. При поддержке вышестоящего руководства будем стараться  все  реализовать. Хочется, чтобы все всегда были здоровы, думали о хорошем, не отчаивались, потому что мысли материальны. И вместе у нас все получится!

Анна ТРУБЧИК,

собственный  корреспондент  ЗАО «Август-Бел».

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