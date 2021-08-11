В Червенском районе водитель автомобиля сбил мужчину и уехал с места ДТП — пострадавший в реанимации

Госавтоинспекция Минской области разыскивает неустановленный автомобиль и его водителя, который около полуночи 8 августа в деревне Барсуки Червенского района сбил 33-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

Пострадавший в ДТП пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Об этом рассказала корреспонденту МЛЫН.BY старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

— Неустановленная машина сбила мужчину 1988 года рождения в деревне Барсуки Червенского района на автодороге Р59 Логойск — Смолевичи — Марьина Горка, — рассказывает Ирина Сапунова. — Наезд случился в период времени с 23:15 7 августа по 00:55 8 августа. После этого водитель в нарушение Правил дорожного движения оставил место происшествия. Пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов. Просьба сообщить любую известную вам информацию по телефонам: 8 (017) 229-04-44, 8 (029) 677-60-65. Либо на телефонную линию 102.