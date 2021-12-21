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В числе победителей — пуховчанка

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Екатерина Гришанкова.

По итогам проведения республиканского фотоконкурса, посвященного 95-летию ДОСААФ, в номинации «Растим патриотов» победила ученица ГУО «Сутинский УПК детский сад-базовая школа» Екатерина Гришанкова. Она награждена дипломом 1-й  степени и ценным подарком. Администрация школы поздравила победительницу  и пожелала ей творческих успехов.

Фотоконкурс способствовал пропаганде деятельности ДОСААФ, формированию у ее членов и населения высоких духовно-нравственных качеств, популяризации и развитию фотоискусства как вида творчества в молодежной среде.

Михаил  АКСЕНКИН.

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