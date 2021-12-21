В числе победителей — пуховчанка

По итогам проведения республиканского фотоконкурса, посвященного 95-летию ДОСААФ, в номинации «Растим патриотов» победила ученица ГУО «Сутинский УПК детский сад-базовая школа» Екатерина Гришанкова. Она награждена дипломом 1-й степени и ценным подарком. Администрация школы поздравила победительницу и пожелала ей творческих успехов.

Фотоконкурс способствовал пропаганде деятельности ДОСААФ, формированию у ее членов и населения высоких духовно-нравственных качеств, популяризации и развитию фотоискусства как вида творчества в молодежной среде.

Михаил АКСЕНКИН.