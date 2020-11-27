VI Всебелорусское народное собрание Общество 

От пуховчан ждут предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов

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Уважаемые жители Пуховичского района!

Внести предложения по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны Вы можете, направив по электронной почте:  pukhovichi.op@mail.ru

Предложения будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

 ВНИМАНИЕ! 

Для рассмотрения и обработки Вашего предложения в обязательном порядке необходимо указать ФИО (целиком), адрес регистрации (пребывания), а в теме сообщения описать сферу деятельности, которой касается Ваше предложение.

Присланные предложения не попадают под закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и не требуют ответа.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  • ТЕМА: образование
  • Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович, г.Молодечно, ул. Октябрьская, 15
  • ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Считаю целесообразным ввести уроки военно-патриотического воспитания в общеобразовательную программу”.

Также свои предложения Вы можете изложить в ходе работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.

 

График работы общественных приемных

по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов

Наименование региона: Пуховичский район

Место проведения приема: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51,

Время приема (среда с 14.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 13.00)

Контактный номер телефона: (801713) 60273, адрес электронной почты: pukhovichi.op@mail.ru
Дата Фамилия, имя ,отчество ведущего прием
2.12.2020 Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
5.12.2020 Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
9.12.2020 Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
12.12.2020 Гулякевич Людмила Федоровна, председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов
16.12.2020 Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
19.12.2020 Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
23.12.2020 Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
26.12.2020 Соболевская Анна Александровна, председатель Пуховичской районной организации БООВ
30.12.2020 Гулякевич Людмила Федоровна, председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов
6.01.2021 Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
13.01.2021 Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
16.01.2021 Соболевская Анна Александровна, председатель Пуховичской районной организации БООВ
20.01.2021 Гулякевич Людмила Федоровна, председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов
23.01.2021 Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»

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