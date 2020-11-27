От пуховчан ждут предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов
Уважаемые жители Пуховичского района!
Внести предложения по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны Вы можете, направив по электронной почте: pukhovichi.op@mail.ru
Предложения будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.
ВНИМАНИЕ!
Для рассмотрения и обработки Вашего предложения в обязательном порядке необходимо указать ФИО (целиком), адрес регистрации (пребывания), а в теме сообщения описать сферу деятельности, которой касается Ваше предложение.
Присланные предложения не попадают под закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и не требуют ответа.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- ТЕМА: образование
- Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович, г.Молодечно, ул. Октябрьская, 15
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Считаю целесообразным ввести уроки военно-патриотического воспитания в общеобразовательную программу”.
Также свои предложения Вы можете изложить в ходе работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.
График работы общественных приемных
по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов
|Наименование региона: Пуховичский район
Место проведения приема: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51,
Время приема (среда с 14.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 13.00)
Контактный номер телефона: (801713) 60273, адрес электронной почты: pukhovichi.op@mail.ru
|Дата
|Фамилия, имя ,отчество ведущего прием
|2.12.2020
|Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
|5.12.2020
|Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
|9.12.2020
|Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
|12.12.2020
|Гулякевич Людмила Федоровна, председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов
|16.12.2020
|Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
|19.12.2020
|Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
|23.12.2020
|Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
|26.12.2020
|Соболевская Анна Александровна, председатель Пуховичской районной организации БООВ
|30.12.2020
|Гулякевич Людмила Федоровна, председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов
|6.01.2021
|Сарнова Людмила Николаевна, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»
|13.01.2021
|Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»
|16.01.2021
|Соболевская Анна Александровна, председатель Пуховичской районной организации БООВ
|20.01.2021
|Гулякевич Людмила Федоровна, председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов
|23.01.2021
|Мазаник Елена Анатольевна, первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»