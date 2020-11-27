От пуховчан ждут предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов

Уважаемые жители Пуховичского района!

Внести предложения по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны Вы можете, направив по электронной почте: pukhovichi.op@mail.ru

Предложения будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

ВНИМАНИЕ!

Для рассмотрения и обработки Вашего предложения в обязательном порядке необходимо указать ФИО (целиком), адрес регистрации (пребывания), а в теме сообщения описать сферу деятельности, которой касается Ваше предложение.

Присланные предложения не попадают под закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и не требуют ответа.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТЕМА: образование

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович, г.Молодечно, ул. Октябрьская, 15

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “Считаю целесообразным ввести уроки военно-патриотического воспитания в общеобразовательную программу”.

Также свои предложения Вы можете изложить в ходе работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.

График работы общественных приемных

по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов