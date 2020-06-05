В день открытия мотосезона все желающие смогут бесплатно сдать экзамен на категорию «А»

В Международный день мотоциклиста, который отмечается 15 июня, Пуховичская районная организация ОО «БРСМ» и Пуховичская районная организационная структура ДОСААФ приглашают молодежь открыть мотосезон и сдать экзамен на получение прав категории «А».

— Открытие мотосезона в этом году пройдет в более скромном формате, чем обычно, — прокомментировала событие первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Елена Мазаник. — В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой привычной большой музыкальной и игровой программы, мотопробега не будет. Мы предоставим возможность всем желающим в возрасте от 16 лет бесплатно сдать экзамен на категорию «А».

При проведении мероприятия будут соблюдены все меры необходимой предосторожности. Пройдет оно на территории РОС ДОСААФ. Мы просим всех желающих отправить заранее заявки на участие. Это нужно для того, чтобы составить график приема экзамена. Из участников будут сформированы группы по пять человек. На экзамен они будут приглашаться с определенным интервалом. При сдаче экзамена по правилам дорожного движения в классе будет обеспечена рассадка на расстоянии не менее 1 метра. После того, как пятерка покинет класс, места за компьютерами обработают дезинфицирующим средством. Также организаторы будут строго следить, чтобы социальное дистанцирование соблюдалось и во время сдачи экзамена по вождению.

— Всех участников мы просим иметь при себе защитные маски и резиновые перчатки. Но если кто-то забудет средства индивидуальной защиты — мы сможем их предоставить, — подчеркнула Елена Мазаник.

Заявки на участие в мероприятии можно оставить по телефону 3-40-30, а также на странице «Моладзь Пухавіччыны» в социальной сети «ВКонтакте». Там же можно получить более подробную информацию.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.