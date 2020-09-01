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В День знаний в Марьиной Горке открыли новый арт-объект

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Ленточку перерезают Сергей Лапанович и Елена Черетаева.

Прописи безопасности и тематические расписания занятий — с этих подарков для первоклассников Марьиногорской гимназии начался учебный год.  Вручил  их  Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС. 

Подарок в День знаний получили   все   жители   нашего  города. 1 сентября  возле  ФОК  «Аквамарин» по инициативе  Пуховичского РОЧС был открыт новый арт-объект — скамейка тематическая.  Воплотил идею в жизнь индивидуальный предприниматель Алексей  Шаловило.

—  Создание арт-объекта заняло примерно неделю, — рассказывает Алексей. —  Это был по-настоящему творческий процесс, ведь важно было органично разместить возле скамейки пожарную колонку и ручные стволы. Получилось или нет, судить пуховчанам.

Для автора это дебютный арт-объект на пожарную тематику,  однако не первая  подобная работа. Скамейка для влюбленных возле отдела загс райисполкома, автомобиль возле ТД «ТриО», скамейки на центральной площади города — это не полный список объектов, над которыми трудился Алексей.

В торжественной церемонии приняли участие Сергей  Лапанович    и  директор ДЮСШ олимпийского резерва Елена Черетаева. Сергей Лапанович похвалил работу мастера и отметил, что подобные арт-объекты являются одним из направлений профилактики. Участники церемонии открытия поспешили первыми сделать памятное фото возле новой скамейки.

 Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.

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