В День знаний в Марьиной Горке открыли новый арт-объект

Прописи безопасности и тематические расписания занятий — с этих подарков для первоклассников Марьиногорской гимназии начался учебный год. Вручил их Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС.

Подарок в День знаний получили все жители нашего города. 1 сентября возле ФОК «Аквамарин» по инициативе Пуховичского РОЧС был открыт новый арт-объект — скамейка тематическая. Воплотил идею в жизнь индивидуальный предприниматель Алексей Шаловило.

— Создание арт-объекта заняло примерно неделю, — рассказывает Алексей. — Это был по-настоящему творческий процесс, ведь важно было органично разместить возле скамейки пожарную колонку и ручные стволы. Получилось или нет, судить пуховчанам.

Для автора это дебютный арт-объект на пожарную тематику, однако не первая подобная работа. Скамейка для влюбленных возле отдела загс райисполкома, автомобиль возле ТД «ТриО», скамейки на центральной площади города — это не полный список объектов, над которыми трудился Алексей.

В торжественной церемонии приняли участие Сергей Лапанович и директор ДЮСШ олимпийского резерва Елена Черетаева. Сергей Лапанович похвалил работу мастера и отметил, что подобные арт-объекты являются одним из направлений профилактики. Участники церемонии открытия поспешили первыми сделать памятное фото возле новой скамейки.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.