В деревне Дайнова погиб в своем колодце 31-летний мужчина

В деревне Дайнова Пуховичского района 7 февраля 31-летний мужчина во дворе своего дома упал в колодец и погиб. Тело доставали спасатели.

По информации пресс-службы МЧС, 7 февраля в 14:47 в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который в деревне Дайнова на частном домовладении находился в питьевом колодце глубиной 4 метра.

Работники МЧС извлекли из колодца утонувшего мужчину 1990 года рождения.

Дайнова расположена в Новоселковском сельсовете. Исполняющая обязанности председателя сельского исполнительного комитета Екатерина Тышко рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Мужчина жил один. В этой же деревне поживает его мать. Вот он постоянно и находился то в этом доме, то у матери. Семья вполне благополучная, ни на каких учетах не стояла. У мужчины были золотые руки. Мог починить любую электротехнику. В деревне говорят, трагедия случилась из-за того, что в колодец упало ведро. Якобы он пытался его достать, поскользнулся и свалился в шахту. По словам очевидцев, воды внутри было мало. Возможно, он даже не утонул. Мог удариться головой о бетонное кольцо колодца. Но все это – предварительно, и всего лишь версии.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчины установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза.