В деревне Омельно огонь уничтожил здание школы

С 8 по 14 июня на телефон службы спасения «101» Пуховичского района поступило 2 сообщения о пожаре, 2 сообщения о загорании пищи на плите.

9 июня поступило сообщение о загорании жилого дома в г. Марьина Горка. Пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара уничтожена веранда, повреждена кровля, прихожая и кухня выгорели изнутри.

Также 9 и 13 июня поступали тревожные сообщения о загорании пищи на плите в квартирах в п. Дружный и в г. Марьина Горка.

10 июня произошел пожар в не эксплуатируемом здании школы в д. Омельно Дубровского сельсовета. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В результате возгорания здание уничтожено полностью.

Также 10 июня поступило сообщение о запахе гари в жилом доме в д. Дудичи Новопольского сельсовета. Запах стал результатом повреждения электроповодки, в которой вероятно возникло короткое замыкание. Причиной скачка напряжения стал удар молнии в крышу дома.

Помните, что соблюдение правил безопасности является гарантом сохранения здоровья и имущества! Берегите себя!

Пуховичский РОЧС.