В деревне Сутин произошел пожар со смертельным исходом

Жилой дом горел ранним утром 31 января в деревне Сутин. Спасатели обнаружили на пожаре тело погибшей женщины. Предположительно — 64-летней хозяйки дома.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала, что сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 31 января в 04:19.

Дом, который горел, принадлежит пенсионерке 1956 года рождения. На пожаре обнаружена погибшая женщина, личность которой, причины пожара и гибели устанавливаются.

Проверку по факту гибели человека проводит Пуховичский районный отдел Следственного комитета. Официальный представитель управления СК по Минской области Елена Крупенина рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сотрудники МЧС 31 января около 06:00 сообщили нам о том, что на пожаре в деревне Сутин Пуховичского района обнаружено тело погибшей женщины. На место выехала следственно-оперативная группа. Следователь собрал все необходимые материалы для проведения проверки и назначения экспертиз. По предварительной версии, тело принадлежит 64-летней хозяйке дома. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Елена Крупенина отметила, что точную причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. Пожарно-техническая определит причину возгорания.

Источник: Млын.бай