В поселке Дружном Пуховичского района женщина на «Пежо» сбила 61-летнего земляка-велосипедиста

В поселке Дружном Пуховичского района вечером 22 июля автомобиль «Пежо» на улице Чепика наехал на 61-летнего велосипедиста. Водитель велосипеда получил травмы, но стационарное лечение в больнице ему не понадобилось.

Представитель отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Происшествие случилось около 18:00. Автомобилем управляла 46-летняя жительница городского поселка Руденск. На улице Чепика, поворачивая направо, в направлении деревни Анетово, женщина сбила 61-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате аварии мужчина, также житель Руденска, получил закрытый перелом левой ключицы со смещением, ушибленную рану локтя и ссадины.

По словам Елены Соколовой, госпитализация пострадавшему не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка. – Госавтоинспекция Минской области просит водителей автомобилей внимательнее относится к велосипедистам на дорогах, которых особенно много в сельской местности, и помнить, что они – одни из самых уязвимых участников дорожного движения, – сказала Елена Соколова.