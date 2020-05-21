В Дружном появилась детская игровая площадка МЧС

В поселке Дружный появилась детская игровая площадка МЧС. Все элементы площадки выкрашены в тематические цвета МЧС: красный, синий и белый. Детишки уже освоили и горку, и качели, и пожарную машину, на которой понарошку можно стать спасателем. На каждой карусели есть символика МЧС, а также номера вызова спасателей.

Отдых на свежем воздухе на тематической игровой площадке в стиле МЧС станет идеальным времяпрепровождением для любого ребенка и напомнит о правилах пожарной безопасности.

Пуховичский РОЧС.