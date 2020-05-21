Коротко о разном МЧС информирует 

В Дружном появилась детская игровая площадка МЧС

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В поселке Дружный появилась детская игровая площадка МЧС. Все элементы площадки выкрашены в тематические цвета МЧС: красный, синий и белый. Детишки уже освоили и горку, и качели, и пожарную машину, на которой понарошку можно стать спасателем. На каждой карусели есть символика МЧС, а также номера вызова спасателей.

 

Отдых на свежем воздухе на тематической игровой площадке в стиле МЧС станет идеальным времяпрепровождением для любого ребенка и напомнит о правилах пожарной безопасности.

Пуховичский РОЧС.

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В Дружном появилась детская игровая площадка МЧС: 1 комментарий

  • Алёна
    21.05.2020 в 13:54
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    Качество покрытия и укладки ужасное!!!! Одни ямы, углы у покрытия торчат… Качели пол года никак не повесят…. На картинках все красиво…

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