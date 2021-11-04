В Дружном появилась новая детская площадка в стиле МЧС 

Яркие игровые модули с символикой МЧС появились во дворе ГУО Ясли-сад «Василек» расположенном в посёлке Дружный. Безопасная площадка стала излюбленным местом для детворы. Здесь ребята могут играть в пожарных, имитируя выезд к месту пожара.

Такая форма обучения эффективна тем, что малыши с самых юных лет начинают понимать важность помощи другим и ответственность профессии спасателя. Поиграв на такой яркой, красочной, а главное поучительной площадке, дети возвращаются домой с определенным багажом знаний.

Благодаря тому, что на все элементы игровой площадки нанесены логотипы МЧС и номера службы спасения «101» и «112», дети с легкостью смогут вспомнить как позвонить и при этом знают, что необходимо сказать, если случилась чрезвычайная ситуация.

Пуховичский РОЧС.