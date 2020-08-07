В Дружном прошла молодежная акция «Моя Родина! Моя Беларусь!»

Поселок Дружный в среду принял эстафету областной молодежной акции «Моя Родина! Моя Беларусь!». Масштабное мероприятие под слоганом «Молодежь Минщины — за будущее страны» прошло на площадке напротив Дружненского СДК.

Здесь развернулись торговые ряды, выставка изделий мастеров Пуховщины. Самые маленькие жители Дружного облюбовали надувные горки, батуты и аттракционы. Те, кто постарше, занимали места ближе к сцене и подпевали артистам. Своими выступлениями дружненцев порадовали представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2014» Тео, певица Елена Гришанова и кавергруппа «OK-BAND».

Стоит сказать, что задолго до приглашенных исполнителей отличное музыкальное настроение землякам создали артисты Дружненского СДК и группа «24».

Украсил праздник патриотический флешмоб. Колорита празднику добавили представители РК ОО «БРСМ» и районного объединения профсоюзов, которые заметно выделялись своей яркой символикой.

Завершилась акция масштабным праздничным салютом, который пришли посмотреть многие жители поселка.