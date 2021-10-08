В Дружном состоялось торжественное открытие детского сада

Накануне замечательного праздника — Дня матери— в поселке Дружный состоялось торжественное открытие детского сада. Это событие далеко не рядовое для поселка, который в последние годы активно развивается и молодеет.

Детский сад построен по типовому проекту, но у такого сказочно детского и, вместе с тем, очень современного дошкольного учреждения в районе конкурентов пока не будет. Родителям забрать своих детей вечером домой будет, думаю, сложно, потому что в саду столько детских активностей, что увлечь можно самого капризного и привередливого ребенка.

Поздравляя пуховчан с завершением строительства детского сада, губернатор области Александр Турчин отметил, что развитие инфраструктуры поселка — первоочередная задача. Поэтому одновременно со строительством сада были решены и некоторые проблемы благоустройства прилегающих территорий. А на следующий год запланировано начало строительства больничного корпуса и ремонт действующих социальных объектов.

Елена ШАНТЫКО.