Коротко о разном 

В Дружном столкнулись скорая и легковушка

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Сегодня в 1.24 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Дружный Пуховичского района. «В ходе разбирательства было установлено, что произошло лобовое столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки Skoda, в которой оказался заблокирован водитель», — рассказали в пресс-службе  МЧС.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали мужчину. Он и пострадавший пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Источник: БелТА

Фото: пресс-служба МЧС

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