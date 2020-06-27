Безопасность дорожного движения Коротко о разном 

В ДТП в Пуховичском районе погиб водитель

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25 июня около 20.30 в Пуховичском районе на 18 км автодороги Н-9342 «Руденск-Новополье-Корма» минчанин 1983 г.р., управляя автомобилем «Mazda 121», двигаясь на закруглении дороги, совершил выезд на правую обочину, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка, также устанавливается был ли пристегнут ремнем безопасности водитель на момент автоаварии.

Источник: сайт УВД Миноблисполкома.

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