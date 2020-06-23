Есть такая профессия — Родину защищать. А есть еще священный долг. Если приходит на родную землю враг, мужчины, да и многие женщины, оставляют привычные занятия и берут в руки оружие. Так поступали и в семье подполковника в отставке Александра Дашкевича: в ХХ веке его дед прошел через сражения четырех войн, и две войны выпало на долю отца.

В минувшем году во время акции «Беларусь помнит» я обратила внимание на два портрета в руках одного человека: на первом — солдат в форме времен Первой мировой войны, на втором — в более знакомой форме времен Великой Отечественной.

Фотографии участников Первой мировой, хранящиеся в семейных альбомах, сейчас большая редкость. Поэтому поинтересовалась, кто на этих портретах. Тем более, что пришел с ними хороший знакомый — Александр Владимирович Дашкевич, который в течение 8 лет возглавлял районную организацию ОО «Белорусский союз офицеров».

Солдат в дореволюционной военной форме — его дед Федор Игнатьевич Гуринович. В его жизни свой след оставили сразу четыре войны. Началось все с Первой мировой: двадцатилетним юношей дед Александра Дашкевича попал на фронт. Воевал добросовестно: получил звание унтер-офицера, был награжден Георгиевским крестом. Через какое-то время его отправили в Санкт-Петербург в пулеметную школу. После ее окончания прошел отбор в Семеновский лейб-гвардии полк. Гвардейцы того времени — личная охрана императорской семьи. Поэтому и в Зимнем дворце довелось побывать, и в Царском Селе службу нести.

В 1917 году рядовой состав гвардейского Семеновского полка поддержал революцию, которая переросла в гражданскую войну. И Федор Игнатьевич стал ее участником. В составе конницы Тухачевского он дошел до Варшавы. Тот поход закончился бесславным отступлением. И Федор Игнатьевич вернулся домой.

А дальше была Великая Отечественная. На фронт он ушел на пятый день после ее начала. И оказался в числе тех немногих счастливчиков, которые встретили Победу. Дед Александра Дашкевича встретил ее в Восточной Пруссии. Но в мае 1945 года война для него не закончилась: часть перебросили на Дальний Восток, где пришлось сражаться с японцами. Домой Федор Игнатьевич вернулся только в 1947 году. В числе наград — ордена Славы и Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945-1945 гг.» и «За победу над Японией». Стоит добавить, что у Федора Игнатьевича было пять братьев. В Великую Отечественную воевали все. Трое погибли, один вернулся инвалидом. А он выжил, пройдя четыре войны! Значит, судьба была — выжить!

Свой священный долг перед Родиной довелось исполнить и отцу Александра Владимировича — Владимиру Мироновичу Дашкевичу. Первой в его биографии стала советско-финская война 1939-1940 годов. Отец учился в Медицинской академии имени Кирова в Ленинграде, и на фронт попал в качестве санинструктора. Великую Отечественную войну он встретил в городе на Неве и сполна узнал, что такое блокада. В 1943 году военврач Владимир Дашкевич попал под обстрел и был тяжело ранен: осколками ему перебило руку и ногу. Через Ладогу его вывезли на Большую землю. Правда, эшелон, которым раненых отправили в тыл, попал под обстрел вражеской авиации. В результате этого авианалета Владимир Миронович был ранен в голову и потерял глаз. На этом война для него закончилась. Боевые заслуги Владимира Дашкевича отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

Федор Игнатьевич Гуринович и Владимир Миронович Дашкевич были людьми гражданскими: один работал плотником в колхозе, второй всю жизнь лечил людей. А военные страницы их биографий, в которых немало героического, помогли сделать жизненный выбор представителю следующего поколения: защита Родины стала для Александра Дашкевича профессией. И делал он свое дело на совесть, как и дед с отцом. Имя Александра Владимировича Дашкевича, к слову, занесено в книгу Почета 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии.

Наталья ПАРХОМЧИК.