Общество Память 

В его жизни  свой след оставили сразу четыре войны

74 Redactor Комментариев нет

Есть такая профессия —  Родину защищать. А есть еще священный  долг. Если приходит на родную землю враг, мужчины, да и многие  женщины, оставляют привычные занятия и берут в руки оружие. Так поступали и в семье подполковника в отставке Александра Дашкевича: в ХХ веке его дед  прошел  через  сражения четырех войн, и две войны выпало на долю отца.

В минувшем году во время акции  «Беларусь помнит»  я обратила внимание на два  портрета в руках одного человека: на первом — солдат в форме времен Первой мировой войны, на втором  —   в более знакомой форме времен Великой Отечественной.

Фотографии участников Первой  мировой, хранящиеся в семейных альбомах, сейчас большая редкость. Поэтому поинтересовалась, кто на этих портретах. Тем более, что пришел с ними хороший знакомый — Александр Владимирович Дашкевич,  который в течение 8 лет возглавлял районную организацию ОО «Белорусский союз офицеров».

Солдат в дореволюционной военной форме — его дед Федор Игнатьевич Гуринович. В его жизни  свой след оставили сразу четыре войны. Началось все с Первой мировой: двадцатилетним юношей дед Александра Дашкевича попал на фронт. Воевал добросовестно: получил звание унтер-офицера,  был награжден Георгиевским крестом. Через какое-то время его отправили в Санкт-Петербург в пулеметную школу.  После ее окончания прошел отбор в Семеновский лейб-гвардии полк.  Гвардейцы того времени — личная охрана императорской семьи. Поэтому и в Зимнем дворце  довелось побывать, и в Царском Селе службу нести.

В 1917 году рядовой состав  гвардейского Семеновского полка поддержал революцию, которая переросла в гражданскую войну.  И Федор Игнатьевич стал ее участником. В составе конницы Тухачевского он дошел до Варшавы. Тот поход закончился бесславным отступлением. И Федор Игнатьевич вернулся домой.

А дальше была Великая Отечественная. На фронт он ушел на пятый день после ее начала. И оказался в числе тех немногих счастливчиков, которые встретили Победу. Дед Александра Дашкевича встретил ее в Восточной Пруссии. Но в мае 1945 года война для него не закончилась: часть перебросили на Дальний Восток, где пришлось сражаться с японцами. Домой Федор Игнатьевич вернулся только в 1947 году. В числе наград — ордена Славы и Красной Звезды, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945-1945 гг.» и «За победу над Японией». Стоит добавить, что у Федора Игнатьевича было пять братьев. В Великую Отечественную воевали все. Трое погибли, один вернулся инвалидом. А он выжил, пройдя четыре войны! Значит, судьба была — выжить!

Свой священный долг перед Родиной  довелось исполнить и отцу Александра Владимировича — Владимиру Мироновичу Дашкевичу. Первой в его биографии стала советско-финская война 1939-1940 годов. Отец учился  в Медицинской  академии имени Кирова в Ленинграде, и на фронт попал в качестве санинструктора.  Великую Отечественную войну он встретил в городе на Неве  и сполна узнал, что такое блокада. В 1943 году военврач  Владимир  Дашкевич попал под обстрел и был тяжело ранен: осколками ему перебило руку и ногу. Через Ладогу его вывезли  на Большую землю. Правда, эшелон, которым раненых отправили в тыл, попал под обстрел вражеской авиации.  В результате этого авианалета Владимир Миронович был ранен в голову и потерял глаз.  На этом война для него закончилась. Боевые заслуги  Владимира Дашкевича отмечены орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

Федор Игнатьевич Гуринович и Владимир Миронович Дашкевич были людьми гражданскими: один работал плотником в колхозе, второй  всю жизнь лечил людей. А  военные страницы их биографий, в которых немало героического, помогли сделать жизненный выбор представителю следующего поколения: защита Родины  стала для  Александра Дашкевича профессией. И делал он свое дело на совесть, как и дед с отцом. Имя Александра Владимировича Дашкевича, к слову,  занесено в книгу Почета 30-й гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской дивизии.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

Вам также может понравиться

Учеба, жилье, страховой стаж — Минобороны о нормах указа о призыве на срочную военную службу

Redactor 0

У Пухавіцкім раёне вызначана 5 месцаў для купання

Redactor 0

У раёне пачаўся сезон восеньскіх кірмашоў

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿