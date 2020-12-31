В этих местах района можно запускать пиротехнику

Уже не первый год в канун новогодних праздников сотрудниками милиции проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и несчастных случаев, связанных с использованием пиротехнических изделий. О сомнительном качестве петард, хлопушек, фейерверков, изготовленных без соблюдения элементарных правил безопасности, немало сказано и писано. Граждане уже не представляют себе новогодних праздников без шумных, сверкающих пиротехнических радостей. Не всегда, правда, приносят радость небезопасные «игрушки». Иногда встреча Нового года может обернуться трагедией для легкомысленных граждан, стремящихся разукрасить огнями новогоднее небо, забывая об элементарных правилах предосторожности. Поэтому сотрудники милиции ежедневно проводят специальные рейды по пресечению незаконной торговли «взрывной» продукцией и организуют беседы с учащимися школ.

Сотрудники Пуховичского РОВД обращаются ко всем жителям района. Если Вам стали известны случаи реализации некачественной контрафактной пиротехнической продукции либо факты продажи пиротехники без сертификатов соответствия, сообщите об этом в РОВД по телефонам 102, (801713)35534, (801713)35011. Весьма вероятно, что это приведёт к сохранению чьего-то здоровья, а может и жизни.

В целях безопасности запрещено применять пиротехнические изделия на крышах, на балконах и лоджиях. На территориях объектов: запрещено применять пиротехнику без письменного разрешения владельца или руководителя предприятия. Запрещено использование пиротехники во время демонстраций, митингов, пикетов. Не следует использовать пиротехнику ближе 15 метров от жилых и других зданий и сооружений. Информация на упаковке пиротехнического изделия должна быть на русском языке, а инструкция по применению понятна даже ребёнку. Также не следует применять изделие, не имеющее указания страны-производителя, срока годности и даты изготовления. Обязательно должен быть и «номер изделия в каталоге». Кто не соблюдает требований эксплуатации или не обращает внимания на надписи и цифры на упаковках пиротехнических изделий, особенно приобретённых в сомнительных местах, рискуют, причем не только своим здоровьем и жизнью, а также здоровьем и жизнью своих близких.

В целях обеспечения безопасности граждан, исключения случаев нарушений общественного порядка, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, по согласованию с МЧС по Пуховичскому району, согласно правилам безопасности, при изготовлении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ № 32 от. 04.10.2004 года (ред. 06.06.2011) Разрешено использование пиротехнических изделий в следующих местах:

Стадион по ул. Спортивная г. Марьина Горка.

Городской пляж.

Пустырь между микрорайоном «Криница» г. Марьина Горка и д. Дайнова.

Площадка автодрома школы «Авгур» по ул. Октябрьской г. Марьина Горка.

озеро вблизи д. Михайлово.

Пустырь по ул. Спасателей – Восточная г. Марьина Горка.

стадион п. Свислочь

озеро Материнское.

В случаях нарушений законодательства в сфере изготовления, хранения, использования, реализации пиротехнических изделий виновные привлекаются к установленной законом ответственности, например, за пренебрежение правилами использования пиротехнических изделий можно получить штраф в тридцать базовых величин. А если данными действиями причинить кому–то тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения, либо ущерб в крупном размере, то наступает уголовная ответственность.

Дмитрий СИРОТКО, заместитель начальника Пуховичского РОВД.