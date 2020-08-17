В этом году в районе будет построена еще одна станция обезжелезивания

В бутылке, что стоит на подоконнике в кабинете главного инженера ГП «Пуховичский водоканал» Зинаиды Бурко, не купленная в магазине вода, а набранная на станции обезжелезивания, которая недавно была введена в эксплуатацию в деревне Михайлово. Стоит эта вода уже не первую неделю, но по-прежнему сохраняет свою прозрачность: не видно никаких примесей. Абсолютно чистая и без запаха.

— Станция обезжелезивания, построенная в данном населенном пункте, решила очень серьезную проблему с обеспечением населения качественной питьевой водой,— рассказывает директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Кучко. — Ранее показатели содержания железа в этой воде колебались от 2 до 3 миллиграмм на литр. Сейчас они соответствуют норме (примерно 0,3 мг/л). Если бы в процесс доставки воды к потребителю «не вмешивались» местами уже старые водопроводные сети, то жалоб от населения не было бы вообще.

Улучшение качества питьевой воды в текущем году заметили 112 потребителей воды в деревне Михайлово, 189 жителей деревни Узляны и более 340 жителей деревни Седча: в районе в первом полугодии введены в эксплуатацию три станции обезжелезивания контейнерного типа, которые работают в автоматическом режиме. Эти объекты были построены в рамках проведения комплексных мероприятий по обеспечению потребителей централизованного водоснабжения качественной питьевой водой.

По программе «Чистая вода» в этом году будет построена еще одна станция обезжелезивания в Светлом Бору. Проект уже прошел экспертизу, и в конце месяца будет определен подрядчик для выполнения работ.

Кроме станций обезжелезивания, работники предприятия ввели в эксплуатацию три новые скважины в Кристамполье, Замостье и Ситниках. Это строительство было выполнено за счет средств предприятия и средств из районного бюджета.

Также в этом году работниками предприятия была осуществлена перекладка водопроводных сетей в деревне Синча (360 метров), в поселке Правдинский (320 метров). Готовятся провести такие же работы и в городском поселке Свислочь.

В рамках проведения профилактических работ по подготовке к новому отопительному сезону осуществлена промывка сетей в Дружном, Свислочи, Габриелевке, Ситниках и других населенных пунктах нашего района.

— Уже более года наше предприятие функционирует как самостоятельная единица, что позволяет нам заработанные средства вкладывать в модернизацию собственных объектов, — говорит директор ГП «Пуховичский водоканал» Иосиф Кучко. — Именно поэтому за 2020 год проведено по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет больше мероприятий. Производственные показатели нас также радуют. Но впереди еще немало работы: до 2025 года нам необходимо ввести в строй еще 10 станций обезжелезивания, а там, где их строительство не предусмотрено, установить современные системы очистки воды. На повестке дня также бурение новых скважин, замена устаревших водопроводных сетей, неэффективного оборудования. Кроме этого, необходимо обновить материально-техническую базу предприятия, ведь объемы работ с каждым годом растут: на баланс предприятия мы ежегодно принимаем несколько новых объектов, потому что в районе достаточно активно ведется новое строительство.

Елена ШАНТЫКО.