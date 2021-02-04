В Европе не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту

Ни в одной стране Европы не зарегистрировано ни одного факта передачи коронавируса от стоматолога пациенту во время приема, сообщил журналистам главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по стоматологии Андрей Матвеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь в октябре участвовала в совещании главных специалистов по стоматологии стран Европы. «Стоматологи Европы отметили, что не задокументировано ни одного случая заболевания COVID-19, полученного от врачей-стоматологов», — сказал Андрей Матвеев.

По словам главврача, и в весеннюю волну заболеваемости COVID-19, и сейчас врачи-стоматологи применяли и применяют все средства защиты, необходимые на приеме. «И этих средств защиты у нас в стране достаточно», — добавил он.

Что касается поставок стоматологических материалов в период тотальной приостановки работы в других странах, Андрей Матвеев отметил: «К нашему удовлетворению, больших перебоев в обеспечении и стоматологическими материалами, и изделиями медицинского назначения за это время у нас не было». «Сейчас и «Медтехника», и другие компании-дистрибьюторы, и представители иностранных компаний также имеют возможность поставить их в республику», — сказал он.

В связи с этим Андрей Матвеев заметил, что линейка применяемых в республике материалов практически ничем не отличается от той, с которой работают стоматологи в Москве, Гамбурге или Нью-Йорке.

Источник: БелТА.