В филиале «Автомобильный парк №19» приобрели новую технику

Два новых карьерных самосвала МАЗ заметно выделяются на стоянке техники филиала «Автомобильный парк №19» ОАО «Миноблавтотранс». Эти большегрузные автомобили организация приобрела совсем недавно. В ближайшее время на них установят навигационное оборудование и МАЗы отправятся в первые рейсы.

— В развитии предприятия мы сделали ставку на грузоперевозки и не ошиблись, — отмечает главный инженер автопарка Олег Мательский. — Сейчас именно это направление деятельности приносит основной доход. Еще в октябре мы выполнили годовой план по грузоперевозкам, поэтому и стараемся обновлять парк техники. Только за этот год приобрели пять автобусов и столько же самосвалов.

Новые самосвальные МАЗы имеют грузоподъемность свыше 25 тонн. Пять подобных машин в автопарке уже есть. Они хорошо зарекомендовали себя в работе, поэтому при первой возможности руководство организации приняло решение о приобретении очередных машин.

— Преимущество этих самосвалов еще и в том, что их можно дооборудовать сцепными устройствами и прицепами, благодаря которым значительно увеличится грузоподъемность. В результате они могут перевозить на 16 тонн больше, — продолжает Олег Александрович.

Сейчас в автопарке насчитывается 32 единицы грузовиков и 45 автобусов. Техника задействована на объектах ЗАО «БНБК», КУП «Миноблдорстрой», продолжается сотрудничество и с другими предприятиями района. Несмотря на многочисленные экономические трудности, которые нынешний год принес практически всем предприятиям и организациям, уже за десять месяцев филиал «Автомобильный парк №19» выполнил основные показатели по грузообороту. Экспорт услуг за январь-октябрь составил почти 228 тысяч долларов (104 процента к уровню 2019 года). Рост доходов от перевозки грузов — 144,7 процента к соответствующему периоду 2019 года. По этому показателю, к слову, наш автопарк занимает одно из лидирующих позиций среди предприятий ОАО «Миноблавтотранс». На 108,5 процента выросла и средняя заработная плата.

Эти высокие цифры — результат работы коллектива организации. С хорошей стороны себя зарекомендовали водители самосвалов Андрей Васин, Алексей Лобода, Александр Жабицкий, Дмитрий Соловей, Андрей Зубко и водители автобусов Владимир Горбачик, Аббас Акберов, Анатолий Ганчаревич, Павел Крючков.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.