В ФПБ заработала «горячая» линия по вопросам незаконного увольнения работников

В Федерации профсоюзов Беларуси с 12 июня начала работу «горячая» телефонная линия по вопросам незаконного увольнения работников. Позвонить на нее можно по телефону 8-017- 203-82-94 с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

«Обратиться на «горячую» линию может каждый, кто посчитал, что его уволили либо пригрозили увольнением без законных оснований. Профсоюзные юристы будут детально разбираться в каждой ситуации. Обратиться за помощью можно и в районные объединения профсоюзов или заполнить электронное обращение к юристу на интернет-портале ФПБ», — рассказала начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси Марина Лазарь.

С 15 июня такие профсоюзные «горячие» линии заработают во всех регионах страны.

«Горячие» линии в регионах:

Брестское областное объединение профсоюзов – 80162 21 56 43.

Витебское областное объединение профсоюзов – 80212 26 18 89.

Гомельское областное объединение профсоюзов – 80232 32 90 85.

Гродненское областное объединение профсоюзов – 80152 62 44 54.

Минское городское объединение профсоюзов – 8017 356 89 37.

Минское областное объединение профсоюзов – 8017 323 39 23.

Могилёвское областное объединение профсоюзов – 80222 65 34 95.

Профсоюзные «горячие» телефонные линии по вопросам незаконного увольнения работников – часть мониторинга правильности применения обновленного Трудового кодекса, который вступил в силу в январе этого года.

Напомним, изменения в Трудовой кодекс, инициированные Федерацией профсоюзов Беларуси, касались, в том числе, и вопросов заключения контрактов.

В частности, это продление контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Так, согласно закону, если стороны решили продолжить трудовые отношения, то продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником осуществляется на максимальный срок. По истечению контракта – новый контракт подписывается на срок не менее трех.

Кроме того, в Трудовой кодекс внесена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Она направлена на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных работнику законодательством, коллективным договором.

Пресс-служба Федерации профсоюзов.