В ГАИ рассказали, чем грозит несвоевременная оплата штрафа

Административный штраф является самым распространенным видом административного наказания. Закон говорит о том, что административное наказание является «мерой воспитательного характера». Основная цель — не допустить повторного нарушения.

В соответствии со статьей 17.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях штраф (за исключением штрафа, взимаемого на месте) должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования (опротестования) такого постановления — не позднее одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы (протеста) без удовлетворения.

В случаях, когда водитель признает себя виновным, инспектор ДПС ГАИ не составляет административный протокол за правонарушение, а выносит постановление о наложении административного взыскания, которое вступает в силу с момента его вынесения. Штраф можно оплатить на месте или в течение одного месяца на расчетный счет в банке или через систему ЕРИП. Если штраф не оплатить в установленный законом срок, то согласно части 1 статьи 17.2 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях штраф увеличивается на две базовые величины и может быть взыскан принудительно.

Что касается принудительного взыскания штрафа, то в соответствии со статьей 17.3 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в случае неуплаты штрафа должником в установленный срок, в отдел принудительного исполнения направляется представление. Сотрудники ОПИ могут взыскать штраф путем вычета установленной суммы из заработной платы должника. Принимается решение о временном ограничении на выезд должника за пределы Беларуси, а также временном ограничении права на управление механическими транспортными средствами до тех пор, пока он не рассчитается.

В целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на основании статьи 8.7 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику или лицу, у которого находится имущество, запрещается им распоряжаться.

С 1 января 2020 года у гражданина Республики Беларусь, являющегося должником, за неуплату штрафа ГАИ сумма долга автоматически списывается с его расчетного счета (при наличии счета), так как начала функционировать новая автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Другими словами, вам на банковскую карточку перечислили зарплату, а она пойдет на погашение задолженности за совершенное вами правонарушение.

Платить или не платить штраф? Уплатить его придется в любом случае! А вот в каком размере, и будет ли сумма изначальной, либо к ней добавится принудительный сбор, а то и вовсе дополнительный штраф за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, — это уже другой вопрос.

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД.