В Голоцке устраняют последствия непогоды

В последнее воскресенье лета во многих регионах Минской области бушевала непогода. К сожалению, стихия не обошла стороной и наш район. Ее последствия больше других ощутили на себе жители Голоцкого сельсовета.

Порывы ветра достигали 18 метров в секунду. В результате непогоды пострадали объекты сельхозназначения ОАО «Голоцк». На трех молочнотоварных фермах повреждена кровля, пострадали производственные объекты на мехдворе.

Грозовой фронт прошелся и по частным домовладениям. Ветер срывал кровлю, валил деревья. Они падали на автомобили и дороги. К счастью, люди не пострадали.

Из-за непогоды были оборваны линии электропередач. Работники Пуховичского РЭС филиала «Минские электрические сети» постарались оперативно исправить ситуацию. К вечеру в этот же день электроснабжение на трех фермах хозяйства было восстановлено. Полностью электроснабжение агрогородка было восстановлено на следующий день.

На устранении последствий непогоды были задействованы все аварийные службы района. Местным жителям также оказывали помощь работники Пуховичского РОЧС, УП «Жилтеплосервис» КХ, ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» и других организаций.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.