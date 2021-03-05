В  городе   Марьина  Горка определены места для продажи цветов к празднику

В связи с приближающимся Днем женщин в городе Марьина Горка определены места для продажи цветов. Распоряжением председателя районного исполнительного комитета от 26 февраля текущего года № 70р УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района в период с 5 марта по 8 марта с 10.00 до 20.00 предписано организовать места для продажи цветов в двух наиболее оживленных точках города. В центре торговые ряды расположатся по улице Советской на участке от здания отдела статистики Пуховичского района до здания Пуховичского зонального узла электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком». Также цветы можно будет приобрести на улице Новая Заря возле магазина «Доброном».

Наталья ВАСИЛЬЕВА.