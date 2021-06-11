Ежегодно в период летних каникул в пришкольных и летних оздоровительных лагерях Пуховичского района собирается множество ребят, желающих хорошо провести время. Одним из любимых мероприятий во время отдыха является посещение пожарного аварийно-спасательной части №1 г. Марьина Горка.

Так, в рамках акции «Каникулы без дыма и огня!» в гости к спасателям пришли ребята из пришкольного лагеря «Солнышко». Работники МЧС провели ознакомительную экскурсию, в ходе которой дети ознакомились с аварийно-спасательной техникой и оборудованием, которое используется спасателями и узнали, как ликвидируются различного рода чрезвычайные ситуации. Все желающие могли почувствовать себя спасателями, примерив боевую одежду и сделав в ней фотографии на память.

Однако этим экскурсия не закончилась… У каждого из ребят был шанс получить почетное звание «Юного спасателя» пройдя два уровня игры «Школа юного спасателя». Участникам необходимо было преодолеть «Теоретический уровень» — ответить правильно на вопросы по безопасности и «Развлекательный уровень» — сбить условные мишени водой.

Со своей задачей все ребята справились на отлично, получили огромный заряд положительных эмоций! И достойны носить почетное звание «Юный спасатель».