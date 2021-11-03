В гостях у Президента. Лукашенко вручил награды Роме Когодовскому и спасшим его медикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды школьнику Роману Когодовскому и спасшим его медицинским работникам, сообщает БелТА.

Участники церемонии были приглашены на экскурсию во Дворец Независимости. Вместе с Ромой пришла и его мама Мария Стадольник, которая более 100 дней провела рядом с ним в больнице.

«Ну, Роман, ты уже стоишь смирно. Приветствую тебя. Молодец! Смотри, теперь дело за тобой. Спасибо вам, вы молодцы!» — приветствовал белорусский лидер своих гостей после того, как они осмотрели интерьеры Дворца Независимости.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко вручил государственные награды. «Я заодно выполню свою миссию. Роман, ты у нас герой! Слушай, вот этот орден («За личное мужество». — Прим. БЕЛТА) очень редко взрослые люди получают. Всего несколько орденов в стране вручены большим таким, крепким мужикам. Ты у нас самый крепкий, герой! Поэтому я тебе вручаю этот орден. Когда ты вырастешь, ты поймешь, что это за орден», — сказал Президент, вручая мальчику награду.

Александр Лукашенко также очень тепло отозвался о врачах, всех медработниках, которые лечили Рому. В практически ежедневном режиме ситуацию мониторил и докладывал главе государства министр здравоохранения. «Вот этот человек (Дмитрий Пиневич. — Прим. БЕЛТА) — министр — он пережил с тобой и с врачами все то, что вы переживали вместе. Он и утром, и вечером отчитывался, как тебя лечат, что у тебя нового. Ну, я так понимаю, бывал у тебя. Даже когда ты вообще ничего не видел, не слышал, он к тебе приходил. Мама знает», — рассказал глава государства.

«Эти люди сделали все для того, чтобы не только тебя защитить и спасти, но совершить подвиг. И знаешь, мы будем гордиться тобой и ими. Потому что, когда сложная была ситуация, мы консультировались, министр и на Запад звонил, и на Восток. Ну и все так это… Когда узнали уровень этой болезни, скажем прямо, отказались помогать. И тогда я ему сказал: вот если вы что-то можете, врачи, сделайте. И они тоже совершили подвиг. Поэтому благодаря тому, что они умеют делать, мы их также награждаем, — сказал Александр Лукашенко. — Вы совершили великое дело. Теперь можно смело говорить любым врачам в мире, что мы умеем делать все. Еще раз спасибо вам».

После награждения глава государства провел для Ромы отдельную экскурсию по своему рабочему кабинету.

«Здесь очень красиво», — поделился своими впечатлениями мальчик с журналистами.

Роман признался, что встречаться с Президентом ему сперва было боязно, но глава государства оказался простым в общении. «Сердце билось так, что не знаю… Думал, сейчас выпрыгнет», — сказал школьник.

День трагедии (29 апреля Рома вынес из горящего дома своего двухлетнего брата) юный герой помнит очень плохо, лишь момент, когда его забирала скорая. Несколько месяцев мальчик провел в реанимации, и первый разговор с мамой после прихода в сознание остался в памяти. Правда, тогда он мог общаться только шепотом.

Еще одно воспоминание можно назвать летним: когда в августе Рому переводили в детское ожоговое отделение, ему вдруг захотелось арбуза. К этому времени он уже мог позволить себе это угощение.

«Хочу сказать спасибо всем врачам. Если бы не они, меня бы здесь и не было», — поблагодарил медиков школьник.

Сейчас Роман чувствует себя нормально. Со второй четверти готов возобновить учебу. Конечно, реабилитация еще продолжается, поэтому посещать школу он планирует онлайн.

Но главное все же другое. «Все с нетерпением ждали его дома и, наконец, этот момент наступил, — говорит Мария Стадольник, мама мальчика. — Жив, здоров, и больше ничего не нужно».

Комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко был одним из медиков, которые участвовали в лечении Романа Когодовского.

«Я очень рад, что мой труд и труд коллектива детского ожогового отделения, коллектива больницы скорой медицинской помощи, наших коллег из других организаций здравоохранения, которые принимали участие в лечении Романа, получил такую высокую оценку», — отметил врач.

По его словам, ситуация была очень непростая и случай отнюдь не рядовым. От медиков потребовалось применить весь накопленный опыт и знания, для лечения использовались новейшие технологии. «Благодаря всему этому и огромному желанию Романа выздороветь нам удалось достичь успеха», — заявил Игорь Зеленко.

Роман пережил более 20 операций, его состояние было крайне тяжелым, опасения у медперсонала сохранялись до самой выписки, но медики всеми силами оберегали мальчика. «Никогда ни у кого не опускались руки: ни у медицинского персонала, ни у Романа, ни у его матери. Мы все верили и знали, что все закончится хорошо», — заявил завотделением.

Игорь Зеленко добавил, что редко, но подобные случаи встречаются. К счастью, благодаря профессионализму белорусских врачей они заканчиваются благополучно. Поэтому медик был удивлен, когда прозвучали предложения направить Романа на лечение в Россию.

«Мы абсолютно никому не уступаем. Прекрасно понимая и зная наши возможности, я был даже удивлен, что вставали такие вопросы, чтобы его куда-то отправить. Скажу не кривя душой, что на данный момент мы по оснащению обеспечены действительно всем. И квалификация нашего персонала позволяет лечить такие тяжелые случаи», — подчеркнул комбустиолог.

Как сообщалось БЕЛТА, Рома Когодовский на своих руках вынес из огня двухлетнего брата Ваню и тут же потерял сознание. Помимо ожогов, на его лице и руках были порезы от разбитого стекла, через которое ему пришлось пройти. 29 апреля Рому на вертолете транспортировали в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

Ситуацию с мальчиком, пострадавшим во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держал на контроле лично глава государства Александр Лукашенко.

В консилиумах по выработке методов лечения для Ромы принимали участие министр здравоохранения, лучшие врачи разных профилей республики. Несколько консилиумов было проведено с участием российских коллег.

В поддержку юного героя в Беларуси была запущена акция: люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям.

Ранее глава государства подписал указ, в соответствии с которым Рома Когодовский награжден орденом «За личное мужество».

Государственными наградами и Благодарностями Президента отмечены также заслуги работников Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска, которые были задействованы в лечении Романа от ожогов, полученных при спасении брата.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению медалью «За трудовые заслуги» награждены комбустиолог-хирург (заведующий) детского ожогового отделения Игорь Зеленко и анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Марина Маркевич.

Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению удостоены врач — анестезиолог-реаниматолог, заведующая отделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) Лариса Золотухина и операционная медицинская сестра операционного отделения Валентина Казарезова.

Декан хирургического факультета БелМАПО, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Алексей Часнойть награжден медалью Франциска Скорины.