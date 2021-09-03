В ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка» прозвенел первый звонок

По традиции торжественная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в ГУО «Средняя школа №2 г. Марьина Горка»! Школа встретила своих учеников с волнением и радостью- искренние слова поздравлений и напутствий, танцы и заряд энергии на новый учебный год!

Опытные учителя, молодые педагоги и многочисленные гости. встречали первоклассников с улыбками на лицах. Однако в этом году место букетов для учителей, ученики пришли на праздник Первого звонка с белыми шарами: деньги, не потраченные на покупку цветов, были перечислены на лечение детей с тяжелыми, онкогематологическими заболеваниями. Школа приняла участие в акции «Дети вместо цветов», организованной Белорусским детским хосписом.

В этот важный для ребят день их поздравили и пожелали успехов директор средней школы №2 Надежда Чернецова, благочинный 1-го Пуховичского благочиния протоиерей Александр Целков, военный комиссар подполковник Кирилл Барановский, а также представитель Пуховичского районного исполнительного комитета Дмитрий Губар.

–– Пуховичский районный исполнительный комитет всегда оказывал нашей школе поддержку и проявлял внимание, поэтому мы были рады пригласить на торжественную линейку Дмитрия Ивановича- рассказала в интервью директор школы Надежда Чернецова.––Не секрет, что сегодня большое внимание уделяется военно- патриотическому воспитанию молодежи. Было принято решение уже с первого Дня знаний взращивать это в детях, чему с радостью согласился оказать содействие военный комиссар района Кирилл Барановский.

––В этом году мы планируем реализовать задачи, которые были поставлены на Большом разговоре с Президентом и уделить внимание экскурсионным поездкам, военно-патриотическому и гражданско- правовому воспитанию. И, конечно, поддержим любые трудовые акции, а также продолжим сотрудничество с православным благочинным протоиереем Александром Целковым. Нас порадовало то, что наши дети с удовольствием приняли участие в акции «Дети вместо цветов», проявив человечность.

Хочется отметить, что подготовка к учебному году проведена успешно: отремонтирован холл школьного здания, обновлены классы.

––Во всех учебных кабинетах в летний период был произведен косметический ремонт и генеральная уборка- все это с помощью родителей учащихся. На внебюджетные средства мы сделали ремонт холла первого этажа и коридора. Полностью отремонтировали кабинет английского языка. Парты и стулья закупим на деньги спонсоров «Пуховичинефтепродукт».

Учащимся и их родителям можно смело сказать, что школа готова принять своих учеников. В этом году за парты сели 654 школьника. Из них 65 человек первоклассники.

Марина РЫЖОВА.