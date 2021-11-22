В КСУП “Зазерка” сформировался хороший коллектив

За окном — ноябрь, а в КСУП “Зазерка” продолжают закладывать корма. И причиной тому — травы, которые выросли благодаря хорошей погоде в октябре. В хозяйстве используют любую возможность, чтобы заготовить как можно больше кормов на зимовку. Благодаря слаженной работе коллектива завершают сельскохозяйственный год с неплохими результатами.

— Несмотря на все сложности, мы вырастили неплохой урожай зерновых, — говорит руководитель сельхозорганизации Андрей Папельский. — Зерна намолотили 8243 тонны. Госзаказ выполнили. Благодаря высокопроизводительной технике, профессионализму механизаторов, водителей, операторов зерносушильного комплекса, всех участников жатвы мы смогли уборочную завершить в оптимальные сроки.

Уборка зерновых определила своих лидеров. На комбайне “Полесье-1218” лучший результат — 1417 тонн зерна — показал Павел Навичихин. Ион Панфил намолотил 1316 тонн зерна, а у Дмитрия Клунко на счету 1039 тонн. Несомненный лидер на отвозке зерна — опытный водитель Михаил Навицкий. Он ежегодно в передовиках. В этом году его трудовой рекорд — 2740 тонн.

Специфика работы в сельском хозяйстве такова, что как только одна техника уходит с поля, на смену ей приходит другая. Только комбайны завершили жатву — сразу же по-хозяйски убрали солому и приступили к вспашке, подготовке почвы к севу озимых культур, которых в этом году посеяно 1507 гектаров. Но еще и теперь, пока погода позволяет, в поле работают трактора, ведь чем больше поднимут зяби осенью, тем легче будет весной на яровом севе.

Работает техника и на заготовке трав. Погода как будто решила исправить свои ошибки и подарила земледельцам теплый октябрь, поэтому травы пошли в рост. Вот и решили сделать новый укос и все заложить на зимовку. К слову, в хозяйстве заготовили 18082 тонны сенажа, 17223 тонны силоса, получили 295 тонн кукурузы на зерно. Эти корма позволят разнообразить кормовой стол буренок.

Заведующая молочно- товарной фермой “Узляны” Татьяна Кавученкова хорошо знает секрет большого молока. Она вспоминает, что когда пришла на работу, доили 4,5 литра молока на одну корову, а сегодня — 17-18 литров.

— У нас хороший коллектив, — говорит Татьяна Владимировна. — Восемь основных операторов машинного доения и одна подменная. Заработная плата у операторов и животноводов не меньше тысячи рублей. Конечно, остается еще много тяжелого ручного труда. Но мы стараемся добиваться хороших результатов в работе. Например, в группе у Марины Прокопович 48 коров. За 10 месяцев она надоила 8115 килограммов молока от коровы, что на 655 килограммов больше к уровню прошлого года. Елена Домнич надоила 7555 килограммов. Хочется отметить также телятницу Наталью Басалай, слесарей братьев Андрея и Николая Басалай, которые обеспечивают бесперебойную работу оборудования.

— Успех нашего коллектива зависит от добросовестной работы каждого. А получать такие результаты, какими сегодня мы можем гордиться, помогают правильная организация труда и качественные корма. Сегодня наши буренки получают сенаж, силос, жом сахарной свеклы, сено, необходимые добавки. К слову, на нашей ферме самое большое поголовье КРС — 1200, из них 411 — дойное, — подчеркнула Татьяна Кавученкова.

Что касается работы животноводческой отрасли, то за 10 месяцев в хозяйстве получили 7364 тонны молока. Это 101 процент к уровню прошлого года. В лидерах — МТФ “Узляны”. Здесь в среднем от коровы надоили по 6600 килограммов молока. На этой ферме провели реконструкцию коровника, где содержится дойное стадо. Улучшили условия работы животноводов и содержания животных: заменили систему водопоения, кормовой стол, забетонировали выгульный двор. А вот к зимовке утеплились по всем требованиям, чтобы буренки были в тепле, и холода никак не повлияли на получение молока.

В сельхозорганизации постоянно заботятся исходя из финансовых возможностей, об улучшении условий труда людей. В Зазерке на мехдворе, где ежедневно десятки раз проезжает многотонная техника, навели порядок, подсыпали гранулят. Установили новый забор по периметру зерносушильного комплекса и заасфальтировали всю его территорию. Кстати, машинно-тракторный парк постоянно обновляется. В этом году приобрели зерноуборочный комбайн, новый опрыскиватель и роторный барабан. Кроме сельскохозяйственной техники, купили легковые машины для специалистов.

— У нас сформировался хороший коллектив, — говорит Андрей Станиславович. — Сегодня людям, работающим в сельском хозяйстве, необходимо создавать нормальные условия труда. Человеку нужны хорошее жилье, достойная зарплата. У нас средняя заработная плата составляет 1205 рублей. Очень важно, чтобы молодые специалисты, отработав положенное время, не уходили в поисках легкого хлеба. В этом году к нам пришло 5 молодых специалистов. Им предоставили жилье, сделали необходимые выплаты. Надеюсь, что они найдут в нашем хозяйстве постоянную прописку.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.