В трудовых коллективах 

В КСУП “Зазерка” сформировался хороший коллектив

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Ион Панфил и Людмила Ленковец

За окном — ноябрь, а в КСУП  “Зазерка”  продолжают закладывать корма. И причиной тому — травы, которые выросли благодаря хорошей погоде в октябре. В хозяйстве используют любую возможность, чтобы заготовить как можно больше кормов на зимовку. Благодаря слаженной работе коллектива  завершают сельскохозяйственный год с неплохими результатами.

 Несмотря на все сложности, мы вырастили неплохой урожай зерновых, — говорит руководитель сельхозорганизации  Андрей Папельский. — Зерна намолотили 8243 тонны. Госзаказ выполнили. Благодаря высокопроизводительной технике,  профессионализму механизаторов, водителей, операторов зерносушильного комплекса, всех участников жатвы мы смогли уборочную завершить в оптимальные сроки.

Уборка зерновых определила своих лидеров. На комбайне “Полесье-1218”  лучший результат — 1417 тонн зерна — показал Павел Навичихин. Ион Панфил   намолотил 1316 тонн зерна, а у Дмитрия Клунко на счету 1039 тонн. Несомненный лидер на отвозке зерна — опытный водитель Михаил Навицкий. Он ежегодно в передовиках. В этом году его трудовой рекорд — 2740 тонн.

Михаил Навицкий

Специфика работы в сельском хозяйстве такова, что как только одна техника уходит с поля, на смену ей приходит другая. Только комбайны завершили жатву —  сразу же по-хозяйски убрали солому и приступили к вспашке, подготовке почвы к севу озимых культур, которых в этом году посеяно 1507 гектаров. Но еще и теперь, пока погода позволяет, в поле работают трактора, ведь чем больше поднимут зяби осенью,  тем легче будет весной на яровом севе.

Работает техника и на заготовке трав. Погода как будто решила исправить свои ошибки и подарила земледельцам теплый октябрь, поэтому травы пошли в рост. Вот и решили сделать новый укос и все заложить на зимовку. К слову, в хозяйстве  заготовили 18082 тонны сенажа,  17223 тонны силоса, получили 295 тонн кукурузы на зерно. Эти корма позволят разнообразить кормовой стол буренок.

Заведующая молочно- товарной фермой “Узляны” Татьяна Кавученкова хорошо знает секрет большого молока. Она вспоминает, что когда пришла на работу, доили 4,5 литра молока на одну корову, а сегодня — 17-18 литров.

Татьяна Кавученкова

— У нас хороший коллектив, — говорит Татьяна Владимировна. — Восемь основных операторов машинного доения и одна подменная. Заработная плата у операторов и животноводов не меньше тысячи рублей.  Конечно, остается  еще много тяжелого ручного труда. Но мы стараемся  добиваться хороших результатов в работе. Например,  в группе у Марины  Прокопович 48 коров. За 10 месяцев она надоила  8115 килограммов молока от коровы,  что на  655  килограммов больше к уровню прошлого года. Елена Домнич  надоила  7555 килограммов.  Хочется отметить также телятницу Наталью Басалай, слесарей  братьев  Андрея  и  Николая Басалай, которые обеспечивают бесперебойную работу оборудования.

— Успех нашего коллектива зависит от добросовестной работы каждого. А получать такие результаты, какими сегодня мы можем гордиться, помогают правильная  организация труда и качественные корма. Сегодня наши буренки получают сенаж, силос, жом сахарной свеклы, сено, необходимые добавки. К слову, на нашей ферме самое большое поголовье КРС — 1200, из них  411 —  дойное, — подчеркнула Татьяна Кавученкова.

Марина Прокопович

Что касается работы животноводческой отрасли, то за 10 месяцев в хозяйстве получили 7364 тонны молока. Это 101 процент к уровню прошлого года. В лидерах — МТФ “Узляны”. Здесь в среднем от коровы надоили по 6600 килограммов молока. На этой ферме провели реконструкцию коровника, где содержится дойное стадо. Улучшили условия работы животноводов и содержания животных: заменили систему водопоения, кормовой стол, забетонировали выгульный двор. А вот к зимовке утеплились по всем требованиям, чтобы буренки были в тепле, и холода никак не повлияли на получение молока.

В сельхозорганизации постоянно  заботятся  исходя из финансовых возможностей, об улучшении условий труда  людей. В  Зазерке  на мехдворе, где ежедневно десятки раз проезжает многотонная техника, навели порядок, подсыпали гранулят.  Установили   новый  забор по периметру зерносушильного комплекса и заасфальтировали всю его территорию. Кстати, машинно-тракторный парк постоянно обновляется. В этом году приобрели  зерноуборочный  комбайн, новый опрыскиватель  и роторный барабан. Кроме сельскохозяйственной техники, купили легковые машины для специалистов.

Андрей Куслий

— У нас сформировался   хороший  коллектив, — говорит  Андрей  Станиславович.   —   Сегодня  людям,  работающим  в сельском хозяйстве, необходимо создавать нормальные  условия  труда. Человеку нужны хорошее жилье, достойная зарплата. У нас средняя заработная плата составляет 1205 рублей. Очень важно, чтобы молодые специалисты, отработав положенное время, не уходили в поисках легкого хлеба. В этом году к нам пришло 5 молодых  специалистов.  Им предоставили жилье, сделали необходимые выплаты. Надеюсь, что они найдут в нашем хозяйстве постоянную прописку.

 

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.

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