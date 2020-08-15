Коротко о разном 

В лес не сходим: в нашем районе введен запрет

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с 14 августа  введен запрет на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств на территорию лесного фонда Пуховичского района.

Актуальную информацию о запретах и ограничениях на посещение лесов в районах Республики Беларусь можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

Напомним, нарушение запрета карается немалым штрафом. Виновный может отделаться предупреждением (если лесу не причинен ущерб) либо расстаться с суммой до 50 базовых величин (1350 рублей).

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